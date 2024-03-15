Строители оставили без света почти 3 тысячи жителей центра Улан-Удэ

В Улан-Удэ работники подрядной организации, которая проводит благоустройство парка «Мемориал Победы», повредила электрокабель. В результате 14 марта без света остались более 2800 жителей центра города - улиц Толстого, Балтахинова и проспекта Победы. Света у них не было с 15:55 до 19:30 часов.– Городские сети оперативно отработали и перезапитали потребителей по резервной схеме. Восстановительные работы продолжались всю ночь. Продолжаются и до сих пор. Одна из кабельных линий была восстановлена в 8 утра. Осталось восстановить еще две кабельные линии, – рассказал директор производственного отделения Городские электрические сети «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Стариков.Как сообщили в мэрии, организация приступила к работам без открытия ордера на земляные работы.– Распоряжением мэра Улан-Удэ на территории города запрещены земляные виды работ с 14 по 17 марта включительно. Тем не менее подрядчик, хотя был перед этим предупрежден, приступил к огораживанию территории и своими действиями повредил высоковольтные кабели, оставил центр города без электроэнергии. К нему будут приняты все меры административного воздействия. Обращаемся ко всем строительных организациям! На территории города действует запрет на любые вскрышные работы до 17 марта включительно, – прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя Комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.В мэрии подчеркнули, что избирательные участки под отключение не попали. Так что на проведение выборов инцидент не повлиял.Фото: мэрия Улан-Удэ