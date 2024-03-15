В Бурятии двое мужчин на вездеходе провались под лед Байкала

За минувшие сутки на Байкале случилось сразу три происшествия, из них два – провалы транспортных средств под лёд. Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России спасли 14 человек.

14 марта спасатели Усть-Баргузинского подразделения выехали на поиск иркутян. По спутниковому телефону они сообщили, что ехали по льду озера от поселка Хужир в сторону города Северобайкальск на снегоболотоходе "Трэкол" и провалились в полынью.

«Мужчины выбрались на лед самостоятельно, снегоболотоход плавает в полынье. Спасатели обнаружили пострадавших в 70 км севернее острова Ольхон, в 7 км от берега, район мыса Шартлай. Их транспортировали и в удовлетворительном состоянии, передали родственникам в деревне Харанцы (остров Ольхон)»,



- сообщили спасатели.

