Происшествия 15.03.2024 в 15:15

В Бурятии двое мужчин на вездеходе провались под лед Байкала

За сутки на озере случилось три инцидента
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии двое мужчин на вездеходе провались под лед Байкала

За минувшие сутки на Байкале случилось сразу три происшествия, из них два – провалы транспортных средств под лёд. Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России спасли 14 человек.

14 марта спасатели Усть-Баргузинского подразделения выехали на поиск иркутян. По спутниковому телефону они сообщили, что ехали по льду озера от поселка Хужир в сторону города Северобайкальск на снегоболотоходе "Трэкол" и провалились в полынью.

«Мужчины выбрались на лед самостоятельно, снегоболотоход плавает в полынье. Спасатели обнаружили пострадавших в 70 км севернее острова Ольхон, в 7 км от берега, район мыса Шартлай. Их транспортировали и в удовлетворительном состоянии, передали родственникам в деревне Харанцы (остров Ольхон)»,

- сообщили спасатели.

Как информировал «Номер один», также на вчера Байкале застряли на льду туристы. Это случилось в 30 км от села Турка в 4 утра. Во время движения по льду с острова Ольхон в село Турка у них сломался автомобиль "Toyota Corolla". В автомобиле находилось шесть человек, жители сел Турка и Горячинск. Спасатели обнаружили мужчин в 30 километрах от острова Ольхон, транспортировали в село Турка, передали родственникам.

Кроме того, около пяти утра 14 марта спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО выехали в район деревни Сарма, местность Хунук Ольхонского района, где провалился под лёд автомобиль «Toyota Hilux Surf» с прицепом. В ней находились пять жителей Иркутской области, они выбрались на лёд и дозвонились до службы ЕДДС. Толщина льда в месте провала 5 сантиметров, глубина – 2 метра. Спасатели доставили мужчин в поселок Сахюрта в удовлетворительном состоянии.


Фото: Номер один
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