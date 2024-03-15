В Улан-Удэ забытый в подъезде рюкзак наделал переполох

Сегодня днем в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома на улице Бабушкина в Улан-Удэ лежит бесхозный рюкзак.«Сотрудники экстренных службы незамедлительно прибыли на место, организовали оцепление прилегающей территории и эвакуацию граждан. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра рюкзака обнаружили личные вещи и документы. Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего поиска собственника», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии