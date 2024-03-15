Происшествия 15.03.2024 в 15:35

В Улан-Удэ забытый в подъезде рюкзак наделал переполох

На место пришлось вызывать саперов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ забытый в подъезде рюкзак наделал переполох
Сегодня днем в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома на улице Бабушкина в Улан-Удэ лежит бесхозный рюкзак.

«Сотрудники экстренных службы незамедлительно прибыли на место, организовали оцепление прилегающей территории и эвакуацию граждан. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра рюкзака обнаружили личные вещи и документы. Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего поиска собственника», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
 
Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
забытые вещи

Все новости

В Бурятии проголосовали кабан, медведь, тарбагаган, Чебурашка, гуси и яки
15.03.2024 в 16:27
Прокуратура Бурятии увидела дурные знаки
15.03.2024 в 16:25
Спикер Хурала Бурятии проголосовал на выборах президента РФ
15.03.2024 в 15:52
В Улан-Удэ забытый в подъезде рюкзак наделал переполох
15.03.2024 в 15:35
В Бурятии двое мужчин на вездеходе провалились под лед Байкала
15.03.2024 в 15:15
Строители оставили без света почти 3 тысячи жителей центра Улан-Удэ
15.03.2024 в 15:11
На выборах в Бурятии проходит викторина
15.03.2024 в 14:48
В Бурятии передали в суд дело об убийстве на страусиной ферме
15.03.2024 в 13:36
В Улан-Удэ скоро закроют зимнюю переправу в микрорайон Мостовой
15.03.2024 в 12:53
В Бурятии сняли юмористический детектив о Байкале
15.03.2024 в 12:49
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В Бурятии двое мужчин на вездеходе провалились под лед Байкала
За сутки на озере случилось три инцидента
15.03.2024 в 15:15
Строители оставили без света почти 3 тысячи жителей центра Улан-Удэ
Подрядная организация нарушила запрет мэра на проведение земляных работ
15.03.2024 в 15:11
В Бурятии передали в суд дело об убийстве на страусиной ферме
В преступлении обвиняется 41-летний житель Иволгинского района
15.03.2024 в 13:36
В Улан-Удэ директор турагентства обманула клиентов на 2,5 миллиона
Жертвами нечистоплотной бизнес-вумен стали 21 человек
15.03.2024 в 12:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru