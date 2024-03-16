Происшествия 16.03.2024 в 09:51

Мошенники похитили у жителей Бурятии 116 миллионов рублей

С начала года жертвами аферистов стали уже 625 человек
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Текст: Евгения Гармаева
Мошенники похитили у жителей Бурятии 116 миллионов рублей

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 15 марта стали 625 жителей республики. Только за последнюю неделю интернет-мошенникам удалось обмануть 55 человек. 

Причиненный ущерб составил 116 млн рублей, из них 13 млн рублей за последнюю неделю. Как отмечают в прокуратуре Бурятии, мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, на интернет-сайтах, при этом зачастую используют мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegramи другие.

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло: снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.   

Напомним, мошенники весьма убедительно разговаривают со своими жертвами, звонят с поддельных номеров телефона, представляются родственниками, сотрудниками полиции, сотрудниками банков, мобильными операторами или работодателями, при этом создают фейковые аккаунты. Как сообщал «Номер один», жительница Улан-Удэ, даже поговорив с полицией, все равно перевела аферистам 2,7 млн рублей. При этом, ранее она сама просвещала жителей, как не стать жертвой мошенников. 


Фото: Номер один

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