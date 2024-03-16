В центре Улан-Удэ под колесами автомобиля погиб велосипедист

В ночь с 15 на 16 марта в центре Улан-Удэ случилось ДТП. Как сообщают в ГИБДД Бурятии, около Триумфальной арки насмерть сбили велосипедиста.

ДТП случилось в 00:20 часов. 26-летний житель на «Субару Импреза» ехал со стороны улицы Ербанова по улице Ленина, где столкнулся с 36-летним мужчиной на велосипеде. Велосипедист скончался на месте. Водитель «Субару» был трезв. Подробности наезда устанавливаются.







Фото: скриншот из видео