Происшествия 16.03.2024 в 13:03
В центре Улан-Удэ под колесами автомобиля погиб велосипедист
Происшествие случилось накануне ночью
Текст: Евгения Гармаева
В ночь с 15 на 16 марта в центре Улан-Удэ случилось ДТП. Как сообщают в ГИБДД Бурятии, около Триумфальной арки насмерть сбили велосипедиста.
ДТП случилось в 00:20 часов. 26-летний житель на «Субару Импреза» ехал со стороны улицы Ербанова по улице Ленина, где столкнулся с 36-летним мужчиной на велосипеде. Велосипедист скончался на месте. Водитель «Субару» был трезв. Подробности наезда устанавливаются.
Фото: скриншот из видео