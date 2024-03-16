В Улан-Удэ разыскивают мужчину, который бесследно исчез полгода назад

Следком по Республике Бурятия расследует уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Цыренова Валерия Николаевича, 11.01.1967 года рождения, который в вечернее время 11.10.2023 вышел из дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 28 и бесследно исчез.

По данным следствия, 4 октября 2023 года Цыренов приехал в Улан-Удэ с Джидинского района Республики Бурятия для помощи в ремонтных работах. В период с 4 по 11 октября 2023 года проживал на Смолина, 28. Вышел оттуда 11-ого числа и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: азиатской внешности, на вид 60 лет, рост около 165, худощавого телосложения, волосы короткостриженые темно-коричневого цвета с проседью, глаза карие. Особых примет, шрамов, татуировок не имеется. Был одет: в спортивную кофту-мастерку черно-желтого цветов, спортивные брюки темно-синего цвета, тапочках «кроксы» темного цвета. При себе имел кнопочный, сотовый телефон.

Правоохранители просят всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Цыренова или информацией об обстоятельствах его исчезновения, позвонить в органы внутренних дел или следственный отдел по Советскому району СУ СК России по Республике Бурятия по телефонам: 02 (102), 8-950-389-83-30







Фото: Номер один