Происшествия 17.03.2024 в 12:02

В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем изнутри
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
Сегодня утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании частного дома в микрорайоне Стеклозавод. На место происшествия были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. 

На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем изнутри. В настоящий момент отрытое горение ликвидировали. Во время проверки помещений обнаружено тело мужчины 1961 года рождения без признаков жизни. 

К тушению пожара привлекалось 17 человек и 5 единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.

Фото: скриншот
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