В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Сегодня утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании частного дома в микрорайоне Стеклозавод. На место происшествия были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем изнутри. В настоящий момент отрытое горение ликвидировали. Во время проверки помещений обнаружено тело мужчины 1961 года рождения без признаков жизни.К тушению пожара привлекалось 17 человек и 5 единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.Фото: скриншот