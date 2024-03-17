Происшествия 17.03.2024 в 12:02
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем изнутри
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании частного дома в микрорайоне Стеклозавод. На место происшествия были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем изнутри. В настоящий момент отрытое горение ликвидировали. Во время проверки помещений обнаружено тело мужчины 1961 года рождения без признаков жизни.
К тушению пожара привлекалось 17 человек и 5 единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.
Фото: скриншот
На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем изнутри. В настоящий момент отрытое горение ликвидировали. Во время проверки помещений обнаружено тело мужчины 1961 года рождения без признаков жизни.
К тушению пожара привлекалось 17 человек и 5 единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.
Фото: скриншот
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