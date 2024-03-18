Происшествия 18.03.2024 в 09:23

Житель Улан-Удэ украл у друзей телефоны, а у бывшей жены - ноутбук

В отношении мужчины возбуждены несколько уголовных дел
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ украл у друзей телефоны, а у бывшей жены - ноутбук
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из частного дома. Задержан подозреваемый – 34-летний бывший супруг хозяйки жилища.

Как выяснилось, пьяный мужчина решил нанести бывшей визит, а не застав, разбил оконное стекло и похитил ноутбук. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

«Имущество злоумышленник планировал продать, но не успел. Техника изъята полицейскими и возвращена владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, в 2023 году мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за хищения телефонов. Гаджеты он похитил у друзей во время совместного распития спиртного, причем в одном случае – обманным путем. Расследование по данным фактам продолжается. Одно из похищенных мобильных устройств полицейские изъяли и вернули потерпевшему, по второму факту злоумышленник возместил причиненный ущерб.

Ранее фигурант уже был судим за имущественные преступления и очередные совершил, будучи условно осужденным. Нигде не работает.

Фото: «Номер один»

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