Житель Улан-Удэ украл у друзей телефоны, а у бывшей жены - ноутбук

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из частного дома. Задержан подозреваемый – 34-летний бывший супруг хозяйки жилища.Как выяснилось, пьяный мужчина решил нанести бывшей визит, а не застав, разбил оконное стекло и похитил ноутбук. Ущерб составил 40 тысяч рублей.«Имущество злоумышленник планировал продать, но не успел. Техника изъята полицейскими и возвращена владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, в 2023 году мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за хищения телефонов. Гаджеты он похитил у друзей во время совместного распития спиртного, причем в одном случае – обманным путем. Расследование по данным фактам продолжается. Одно из похищенных мобильных устройств полицейские изъяли и вернули потерпевшему, по второму факту злоумышленник возместил причиненный ущерб.Ранее фигурант уже был судим за имущественные преступления и очередные совершил, будучи условно осужденным. Нигде не работает.Фото: «Номер один»