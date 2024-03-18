Происшествия 18.03.2024 в 09:28

Житель Бурятии из-за пьяной езды лишился свободы и трицикла

Мужчина уже был ранее судим
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Текст: Евгения Гармаева
Житель Бурятии из-за пьяной езды лишился свободы и трицикла

Прокуратура Мухоршибирского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Судом установлено, что зимой 2020 года мужчину привлекли к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должные выводы, в декабре 2023 года он, будучи пьяным, вновь сел за руль трицикла, после чего его задержали сотрудниками ГИБДД.

«Мухоршибирский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя по совокупности приговоров назначил виновному лицу наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года»,

- сообщили в прокуратуре республики.

При этом трицикл, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.



Фото: Номер один

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пьяные водители мухоршибирский район

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