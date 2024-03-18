Происшествия 18.03.2024 в 10:51
Браконьера из Краснодара задержали в Бурятии
Мужчина охотился, не имея разрешения
Текст: Андрей Константинов
В Муйском районе Бурятии госинспектор Бурприроднадзора во время рейда задержал жителя Краснодара, который приехал на незаконную охоту. Как сообщили в ведомстве, нарушитель находился на территории охотничьего хозяйства без разрешения на охоту и ношение оружия. У него изъяты два карабина и более 200 патронов.
«Благодаря работе госинспектора удалось избежать незаконной охоты и были сохранены объекты животного мира республики. Нарушителя ожидает суд. Напомним, что при осуществлении охоты необходимо иметь при себе разрешение на охоту, на оружие и охотничий билет», - сообщили в Бурприроднадзоре.
Фото: Бурприроднадзор
«Благодаря работе госинспектора удалось избежать незаконной охоты и были сохранены объекты животного мира республики. Нарушителя ожидает суд. Напомним, что при осуществлении охоты необходимо иметь при себе разрешение на охоту, на оружие и охотничий билет», - сообщили в Бурприроднадзоре.
Фото: Бурприроднадзор
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