Браконьера из Краснодара задержали в Бурятии

В Муйском районе Бурятии госинспектор Бурприроднадзора во время рейда задержал жителя Краснодара, который приехал на незаконную охоту. Как сообщили в ведомстве, нарушитель находился на территории охотничьего хозяйства без разрешения на охоту и ношение оружия. У него изъяты два карабина и более 200 патронов.«Благодаря работе госинспектора удалось избежать незаконной охоты и были сохранены объекты животного мира республики. Нарушителя ожидает суд. Напомним, что при осуществлении охоты необходимо иметь при себе разрешение на охоту, на оружие и охотничий билет», - сообщили в Бурприроднадзоре.Фото: Бурприроднадзор