Происшествия 18.03.2024 в 12:26

В Забайкальском крае поезд врезался в легковой автомобиль

Из-за аварии с железнодорожных путей сошли 22 вагона
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Текст: Евгения Гармаева
В Забайкальском крае поезд врезался в легковой автомобиль

В соседнем Забайкалье произошла крупная авария. 18 марта на 7234 километре перегона Бамовская-Горелый поезд столкнулся с легковым автомобилем «Ниссан Мурано». Из-за ДТП с рельс сошли 22 пустых вагона.

Как сообщают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, движение поездов приостановлено. Водитель транспортного средства госпитализирован. Проводятся восстановительные работы. 


«Произошел сход 22 вагонов грузового поезда. Водитель автомобиля госпитализирован в центральную районную больницу города Сковородино. В результате столкновения нарушен габарит обоих путей. Движение по перегону временно приостановлено»,

- сообщил сковородинский транспортный прокурор Николай Невмержицкий.

Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.



Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

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