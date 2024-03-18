В Забайкальском крае поезд врезался в легковой автомобиль

В соседнем Забайкалье произошла крупная авария. 18 марта на 7234 километре перегона Бамовская-Горелый поезд столкнулся с легковым автомобилем «Ниссан Мурано». Из-за ДТП с рельс сошли 22 пустых вагона.

Как сообщают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, движение поездов приостановлено. Водитель транспортного средства госпитализирован. Проводятся восстановительные работы.







«Произошел сход 22 вагонов грузового поезда. Водитель автомобиля госпитализирован в центральную районную больницу города Сковородино. В результате столкновения нарушен габарит обоих путей. Движение по перегону временно приостановлено»,



- сообщил сковородинский транспортный прокурор Николай Невмержицкий.



Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.