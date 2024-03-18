Житель Бурятии продал собаку односельчанину, а затем обокрал его

В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении 37-летнего жителя поселка Багдарин, обокравшего своего односельчанина.Как рассказали в пресс-службе Баунтовского райсуда, в октябре 2022 года обвиняемый продал свою немецкую овчарку односельчанину, а спустя месяц, находясь в подпитии, решил обокрасть нового владельца животного. Расчет строился на том, что пес узнает бывшего хозяина и не станет поднимать шум.План злоумышленника сработал. Ночью мужчина через незапертые ворота проник во двор потерпевшего. Осмотревшись, он обнаружил во дворе незапертый автомобиль, из салона которого похитил магнитолу, мобильник и деньги – 4500 рублей. Никем не замеченный, сельчанин с добычей ушел домой.Рано утром потерпевший, хватившись своего телефона, пошел к машине и обнаружил, что его обокрали. Увидев во дворе чужие следы на свежевыпавшем снегу, разгневанный мужчина пришел прямиком к дому незадачливого вора, проживавшего неподалеку, и предъявил ему претензии, а затем обратился в полицию. Злоумышленник отпираться не стал и вернул все похищенное потерпевшему.На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. В качестве смягчающих вину обстоятельств суд также учел наличие у него трех малолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья и принесение извинений потерпевшему. Отягчающих обстоятельств суд не установив.В итоге сельчанин был признан виновным и приговорил его к 250 часам обязательных работ.Фото: «Номер один»