Происшествия 18.03.2024 в 12:55

Житель Бурятии продал собаку односельчанину, а затем обокрал его

Пёс, завидев бывшего хозяина, лаять не стал
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии продал собаку односельчанину, а затем обокрал его
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении 37-летнего жителя поселка Багдарин, обокравшего своего односельчанина.

Как рассказали в пресс-службе Баунтовского райсуда, в октябре 2022 года обвиняемый продал свою немецкую овчарку односельчанину, а спустя месяц, находясь в подпитии, решил обокрасть нового владельца животного. Расчет строился на том, что пес узнает бывшего хозяина и не станет поднимать шум.

План злоумышленника сработал. Ночью мужчина через незапертые ворота проник во двор потерпевшего. Осмотревшись, он обнаружил во дворе незапертый автомобиль, из салона которого похитил магнитолу, мобильник и деньги – 4500 рублей. Никем не замеченный, сельчанин с добычей ушел домой.

Рано утром потерпевший, хватившись своего телефона, пошел к машине и обнаружил, что его обокрали. Увидев во дворе чужие следы на свежевыпавшем снегу, разгневанный мужчина пришел прямиком к дому незадачливого вора, проживавшего неподалеку, и предъявил ему претензии, а затем обратился в полицию. Злоумышленник отпираться не стал и вернул все похищенное потерпевшему.

На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. В качестве смягчающих вину обстоятельств суд также учел наличие у него трех малолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья и принесение извинений потерпевшему. Отягчающих обстоятельств суд не установив.

В итоге сельчанин был признан виновным и приговорил его к 250 часам обязательных работ.

Фото: «Номер один»

Теги
кража

Все новости

Жителям Бурятии с ограниченными возможностями здоровья найдут работу
18.03.2024 в 13:46
Житель Бурятии взыскал компенсацию за смерть брата
18.03.2024 в 13:42
В Бурятии наступает сезон активности клещей
18.03.2024 в 13:34
Национальной библиотеке Бурятии вручили в дар книги из Монголии
18.03.2024 в 13:13
В Бурятии неизвестный выстрелил в припаркованный автомобиль
18.03.2024 в 12:56
Житель Бурятии продал собаку односельчанину, а затем обокрал его
18.03.2024 в 12:55
Более 36 тысяч жителей Бурятии получают бесплатные лекарства, турпутевки в санатории и билеты
18.03.2024 в 12:47
В Забайкальском крае поезд врезался в легковой автомобиль
18.03.2024 в 12:26
Алексей Цыденов: спасибо всем, кто участвовал в выборах!
18.03.2024 в 12:21
В Бурятии на два дня потеплеет, а затем снова похолодает
18.03.2024 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В Бурятии неизвестный выстрелил в припаркованный автомобиль
Как сообщают жители, это уже не первый подобный случай
18.03.2024 в 12:56
В Забайкальском крае поезд врезался в легковой автомобиль
Из-за аварии с железнодорожных путей сошли 22 вагона
18.03.2024 в 12:26
Браконьера из Краснодара задержали в Бурятии
Мужчина охотился, не имея разрешения
18.03.2024 в 10:51
Житель Бурятии из-за пьяной езды лишился свободы и трицикла
Мужчина уже был ранее судим
18.03.2024 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru