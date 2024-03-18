В Бурятии неизвестный выстрелил в припаркованный автомобиль

В Гусиноозерске вандалы стреляют по автомобилям. Один из инцидентов попал на камеры видеонаблюдения. Кадры разместили в группе «Весь Гусиноозерск».

Происшествие случилось еще 7 марта. На записи видно, как разбивается стекло припаркованного автомобиля. К сожалению, злоумышленник на кадры не попал.

«Проходящих людей и проезжающих машин в это время не было. В первую очередь мы обошли всех соседей, но никто ничего не слышал и не видел, очевидно что это был выстрел из пневматического оружия. Будем обращаться в полицию»,



- приводят в паблике слова пострадавших.



Как отмечают в группе, это уже не первый подобный случай. Осенью 2023 года неизвестный стрелял по проезжающим авто. В результате, повреждения получили три машины и один мотоцикл.

«Пострадавшие жители уже обратились в правоохранительные органы с заявлением. Полиция ведет расследование, однако, стрелок не установлен и продолжает представлять опасность для граждан»,



– сообщали в группе ранее.

