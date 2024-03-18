Происшествия 18.03.2024 в 12:56

В Бурятии неизвестный выстрелил в припаркованный автомобиль

Как сообщают жители, это уже не первый подобный случай
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии неизвестный выстрелил в припаркованный автомобиль

В Гусиноозерске вандалы стреляют по автомобилям. Один из инцидентов попал на камеры видеонаблюдения. Кадры разместили в группе «Весь Гусиноозерск».

Происшествие случилось еще 7 марта. На записи видно, как разбивается стекло припаркованного автомобиля. К сожалению, злоумышленник на кадры не попал.

«Проходящих людей и проезжающих машин в это время не было. В первую очередь мы обошли всех соседей, но никто ничего не слышал и не видел, очевидно что это был выстрел из пневматического оружия. Будем обращаться в полицию»,

- приводят в паблике слова пострадавших.


Как отмечают в группе, это уже не первый подобный случай. Осенью 2023 года неизвестный стрелял по проезжающим авто. В результате, повреждения получили три машины и один мотоцикл.

«Пострадавшие жители уже обратились в правоохранительные органы с заявлением. Полиция ведет расследование, однако, стрелок не установлен и продолжает представлять опасность для граждан»,

– сообщали в группе ранее.

Как сообщал «Номер один», ранее в Гусиноозерске сообщали, что кто-то отстреливает домашних животных на улице.


Фото: скриншот из видео
Теги
Гусиноозерск автомобиль

Все новости

Жителям Бурятии с ограниченными возможностями здоровья найдут работу
18.03.2024 в 13:46
Житель Бурятии взыскал компенсацию за смерть брата
18.03.2024 в 13:42
В Бурятии наступает сезон активности клещей
18.03.2024 в 13:34
Национальной библиотеке Бурятии вручили в дар книги из Монголии
18.03.2024 в 13:13
В Бурятии неизвестный выстрелил в припаркованный автомобиль
18.03.2024 в 12:56
Житель Бурятии продал собаку односельчанину, а затем обокрал его
18.03.2024 в 12:55
Более 36 тысяч жителей Бурятии получают бесплатные лекарства, турпутевки в санатории и билеты
18.03.2024 в 12:47
В Забайкальском крае поезд врезался в легковой автомобиль
18.03.2024 в 12:26
Алексей Цыденов: спасибо всем, кто участвовал в выборах!
18.03.2024 в 12:21
В Бурятии на два дня потеплеет, а затем снова похолодает
18.03.2024 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
Житель Бурятии продал собаку односельчанину, а затем обокрал его
Пёс, завидев бывшего хозяина, лаять не стал
18.03.2024 в 12:55
В Забайкальском крае поезд врезался в легковой автомобиль
Из-за аварии с железнодорожных путей сошли 22 вагона
18.03.2024 в 12:26
Браконьера из Краснодара задержали в Бурятии
Мужчина охотился, не имея разрешения
18.03.2024 в 10:51
Житель Бурятии из-за пьяной езды лишился свободы и трицикла
Мужчина уже был ранее судим
18.03.2024 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru