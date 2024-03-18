В Бурятии начала гореть трава

За прошедшую неделю в Бурятии было зарегистрировано 64 пожара. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в 5 случаях горела сухая трава - в Улан-Удэ, Заиграевском, Кабанском, Хоринском и Джидинском районах. Причинами возгораний стало неосторожное обращение с огнём, а общая площадь сгоревшей травы составила 1,9 га.Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает жителей республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в весенний период.«Помните: сухая растительность быстро горит, а раздуваемый ветром огонь стремительно распространяется и может перекинуться на близлежащие строения и лесные массивы. Не бросайте непотушенные окурки, горящие спички и легковоспламеняемые предметы возле скоплений мусора и сухой растительности. Заблаговременно подготовьте свой земельный участок к пожароопасному периоду: тщательно очистите его от мусора и сухой травы. Жилье и территорию возле него стоит оборудовать первичными средствами пожаротушения: огнетушители, емкость с водой объемом не менее 200 литров, ведра, ящик с песком, лопаты и т.д», - советуют в агентстве.Фото: «Номер один»