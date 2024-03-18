Происшествия 18.03.2024 в 14:59

В Улан-Удэ обрушилась часть стены многоквартирного дома

Зимой подвал здания затопило кипятком
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ обрушилась часть стены многоквартирного дома

На Лебедева 13а у многоквартирного дома обрушилась часть стены. В местных пабликах появились фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что под окнами квартиры на первом этаже обвалился крупный кусок.

«Раздутая многоквартирка на Лебедева, 13а все-таки лопнула из-за кипятка в подвале. Затопило подвал с приходом зимы. Тогда жители заподозрили, что причина в начале отопительного сезона, мол, недосматривает УК, утверждающая, что все это грунтовые воды. Оказались правы, причина: прорыв труб. Многим тогда пришлось покинуть квартиры из-за плесени и сырости. Воду, в конце концов, откачали, все вернулись обратно и собрались писать жалобы и подавать в суд на виновников аварии, требовать компенсацию за ремонт. Сегодня жители получили дополнительный стимул к действиям»,

- рассказали в группе «Весь Улан-Удэ».

Ситуацию прокомментировали в администрации города. Мэрия сообщает, что ранее специалисты провели обследование многоквартирного дома. Основания для признания его аварийным не установлены.

«В настоящее время Комитет городского хозяйства заключил контракт с подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации по аварийно-восстановительным ремонтным работам фасада здания многоквартирного дома»,

 - добавили в сообщении.
Срок по контракту – 29 марта. После разработки ПСД будет известен источник финансирования и проведены восстановительные работы.

Фото: скриншот из видео 

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