В Улан-Удэ обрушилась часть стены многоквартирного дома

На Лебедева 13а у многоквартирного дома обрушилась часть стены. В местных пабликах появились фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что под окнами квартиры на первом этаже обвалился крупный кусок.

«Раздутая многоквартирка на Лебедева, 13а все-таки лопнула из-за кипятка в подвале. Затопило подвал с приходом зимы. Тогда жители заподозрили, что причина в начале отопительного сезона, мол, недосматривает УК, утверждающая, что все это грунтовые воды. Оказались правы, причина: прорыв труб. Многим тогда пришлось покинуть квартиры из-за плесени и сырости. Воду, в конце концов, откачали, все вернулись обратно и собрались писать жалобы и подавать в суд на виновников аварии, требовать компенсацию за ремонт. Сегодня жители получили дополнительный стимул к действиям», - рассказали в группе «Весь Улан-Удэ».



Ситуацию прокомментировали в администрации города. Мэрия сообщает, что ранее специалисты провели обследование многоквартирного дома. Основания для признания его аварийным не установлены.

«В настоящее время Комитет городского хозяйства заключил контракт с подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации по аварийно-восстановительным ремонтным работам фасада здания многоквартирного дома»,



- добавили в сообщении.

Срок по контракту – 29 марта. После разработки ПСД будет известен источник финансирования и проведены восстановительные работы.

Фото: скриншот из видео