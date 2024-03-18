Происшествия 18.03.2024 в 16:01
«В карточке моей дочки исправили даже диагноз»
Мама новосибирской школьницы, умершей от менингита, раскрыла подробности экспертизы
Текст: КП-Новосибирск
Новый поворот получило дело о смерти 12-летней Ангелины Вахненко в одной из больниц под Новосибирском. Как сообщает КП-Новосибирск, девочке резко стало плохо, у нее поднялась температура до 39 градусов, сильно болела голова. На скорой Ангелину увезли в больницу. Там врач, со слов мамы девочки, решила, что у ребенка ОРВИ. Но спустя несколько часов школьница впала в кому, а через 12 дней умерла. Позже эксперты скажут, что у ребенка был серозный менингит.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). В карточке пятиклассницы и мама девочки, и следователи заметили исправления, поэтому отправили документы на экспертизу. Ее результаты шокировали семью ребенка.
- Начнем с того, что там даже время поступления исправлено: сначала указали 20.15, а потом поправили на 16.20, - рассказала Вера, мама девочки. – Диагноз тоже изменили: первоначально было написано «серозный менингит», а потом замазали корректором и написали «гнойный». Разница между диагнозами в том, что при серозном менингите ребенка можно было спасти.
Меняли данные и о температуре девочки: если изначально было написано, что она поднялась до 38,6, то потом поправили цифры на 38,3. Корректировали и результаты исследований: где-то их закрашивали корректором, где-то - дописывали позже.
Сейчас, как говорит мама девочки, по делу проведут дополнительную экспертизу:
- Теперь будут учитываться изначальные данные. И также дана оценка того, насколько они были критичны для постановки верного диагноза моей дочке, - говорит мама Ангелины.
Вскрылась и еще одна деталь.
- Один из медиков рассказал моим родным, что моя дочь перед смертью пришла в себя, еще час находилась в сознании и могла говорить. А меня убеждали, что мозг моей дочери к тому моменту был мертв, - возмущается Вера.
Так ли это, предстоит разобраться следствию.
Фото: предоставлено мамой девочки
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). В карточке пятиклассницы и мама девочки, и следователи заметили исправления, поэтому отправили документы на экспертизу. Ее результаты шокировали семью ребенка.
- Начнем с того, что там даже время поступления исправлено: сначала указали 20.15, а потом поправили на 16.20, - рассказала Вера, мама девочки. – Диагноз тоже изменили: первоначально было написано «серозный менингит», а потом замазали корректором и написали «гнойный». Разница между диагнозами в том, что при серозном менингите ребенка можно было спасти.
Меняли данные и о температуре девочки: если изначально было написано, что она поднялась до 38,6, то потом поправили цифры на 38,3. Корректировали и результаты исследований: где-то их закрашивали корректором, где-то - дописывали позже.
Сейчас, как говорит мама девочки, по делу проведут дополнительную экспертизу:
- Теперь будут учитываться изначальные данные. И также дана оценка того, насколько они были критичны для постановки верного диагноза моей дочке, - говорит мама Ангелины.
Вскрылась и еще одна деталь.
- Один из медиков рассказал моим родным, что моя дочь перед смертью пришла в себя, еще час находилась в сознании и могла говорить. А меня убеждали, что мозг моей дочери к тому моменту был мертв, - возмущается Вера.
Так ли это, предстоит разобраться следствию.
Фото: предоставлено мамой девочки
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