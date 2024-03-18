Происшествия 18.03.2024 в 16:57

Судимый за убийства житель Улан-Удэ снова убил

На этот раз жертвой злоумышленника стал 43-летний приятель
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Текст: Андрей Константинов
Судимый за убийства житель Улан-Удэ снова убил
17 марта в одном из домов на ул. Герцена в Улан-Удэ было обнаружено тело 43-летнего мужчины с колото-резаным ранением живота. По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали 50-летнего ранее судимого за аналогичные преступления приятеля потерпевшего. В ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах преступления. Ему уже предъявлено обвинение.  

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в ночь с 16 на 17 марта обвиняемый у себя дома распивал спиртное с потерпевшим. Позже между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им удар в живот потерпевшего. От полученной раны тот скончался на месте.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - рассказали в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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