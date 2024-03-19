У жителя Бурятии конфисковали «УАЗ»

В Курумканском районе прошел суд над жителем села Шаманка. Мужчина попал на скамью подсудимых из-за неоднократного пьяного вождения без прав.

Установлено, что в марте 2023 года мужчина привлекался к административной ответственности за пьяную езду, будучи не имея водительских прав.

«Не сделав должных выводов, в октябре 2023 года в нарушение Правил дорожного движения он вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртного, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД»,



- сообщили в Прокуратуре Бурятии.



Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

На основании решения суда автомобиль УАЗ-3152, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.





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