Молодой водитель без прав устроил тройное ДТП в Улан-Удэ

Два ДТП с пострадавшими произошли за минувшие сутки в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первое происшествие случилось ранним утром на автодороге Улан-Удэ- Заиграево – Кижинга. 22-летний водитель без прав, ехавший на «Тойоте Прогрес» со стороны Соснового бора в направлении ул. Бограда, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Премио», а после врезался в ехавшую в попутном направлении «Тойоту Фанкарго».





Еще одна авария с пострадавшими произошла днем на перекрестке по ул. Каландаришвили. Там 24-летния женщина на «Лексусе» совершила столкновение с автомобилем «Тойота Филдер» под управлением 40-летней мужчины.







В результате аварии травмы различной степени тяжести получили женщина-водитель «Премио» и её 7-летний пассажир. Их госпитализировали в больницу.В результате ДТП водитель «Филдера» получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.Фото: vk.com/dtp_03, аварком «Кузов-салон»