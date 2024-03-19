В Улан-Удэ таксист обокрал пьяного пассажира

Полиция Железнодорожного района Улан-Удэ задержала 25-летнего водителя такси.

Преступление произошло 3 февраля. Потерпевший возвращался из питейного заведения домой и по приезду, будучи изрядно пьяным, оставил в салоне такси сумку. Пропажу он обнаружил лишь на следующий день и, не помня обстоятельств случившегося, заявил в полицию.

«По словам водителя, барсетку с мобильным устройством и беспроводными наушниками он похитил в отместку пассажиру, который не расплатился за поездку. Потерпевший, якобы, пообещал подняться в квартиру за деньгами и вернуться, но в течение получаса так и не пришел. Забытую им в салоне сумку таксист забрал в счёт понесённого ущерба, продал в точку по ремонту сотовых телефонов обнаруженный в ней гаджет, а от остального избавился»,



- сообщили в МВД Бурятии.



Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Полицейские из организации изъяли похищенную технику. Оставшуюся сумму ущерба подозреваемый возместил. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.







Фото: Номер один