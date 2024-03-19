Происшествия 19.03.2024 в 12:40

В Улан-Удэ таксист обокрал пьяного пассажира

Водитель продал вещи жителя за то, что тот не расплатился
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ таксист обокрал пьяного пассажира

Полиция Железнодорожного района Улан-Удэ задержала 25-летнего водителя такси.

Преступление произошло 3 февраля. Потерпевший возвращался из питейного заведения домой и по приезду, будучи изрядно пьяным, оставил в салоне такси сумку. Пропажу он обнаружил лишь на следующий день и, не помня обстоятельств случившегося, заявил в полицию.

«По словам водителя, барсетку с мобильным устройством и беспроводными наушниками он похитил в отместку пассажиру, который не расплатился за поездку. Потерпевший, якобы, пообещал подняться в квартиру за деньгами и вернуться, но в течение получаса так и не пришел. Забытую им в салоне сумку таксист забрал в счёт понесённого ущерба, продал в точку по ремонту сотовых телефонов обнаруженный в ней гаджет, а от остального избавился»,

- сообщили в МВД Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Полицейские из организации изъяли похищенную технику. Оставшуюся сумму ущерба подозреваемый возместил. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.




Фото: Номер один

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такси кража пьянство

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