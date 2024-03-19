Происшествия 19.03.2024 в 12:58

В Улан-Удэ пожилого мужчину обокрал сын приятеля

63-летний житель попросил юнца помочь ему с оформлением карты
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пожилого мужчину обокрал сын приятеля

14 марта в полицию поступило заявление от 63-летнего улан-удэнца о краже со счетов крупной суммы денег. Общий ущерб составил порядка 120 тысяч рублей. Выяснилось, что деньги похитил 18-летний сын проживающего неподалеку приятеля потерпевшего.

«12 марта заявитель встретил его на улице и в силу отсутствия технических навыков попросил помочь оформить через мобильное устройство кредитную карту. Юноша согласился, но видя, что мужчина нетрезв, воспользовался ситуацией в свою пользу: перевел себе имеющиеся у него средства в размере 9100 рублей и впоследствии также похитил кредитные деньги»,

- сообщили в МВД Бурятии.   

Юноша также заказал карту лимитом в 120 тысяч рублей и вместе с 63-летним жителем получил её на следующий день от курьера. Он предложил мужчине временно подержать карту у себя, пока тот не протрезвеет. Забрав конверт с картой и пин-кодом, он обналичил 110 тысяч рублей, потратил их на ремонт машины и раздачу долгов. Карту с оставшимися деньгами вернул владельцу.

Затем юношу уличили. Для того, чтобы погасить ущерб, он продал машину. В содеянном признался. Ранее был судим за квартирную кражу. Обучается в колледже.  По краже возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

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