В Улан-Удэ пожилого мужчину обокрал сын приятеля

14 марта в полицию поступило заявление от 63-летнего улан-удэнца о краже со счетов крупной суммы денег. Общий ущерб составил порядка 120 тысяч рублей. Выяснилось, что деньги похитил 18-летний сын проживающего неподалеку приятеля потерпевшего.

«12 марта заявитель встретил его на улице и в силу отсутствия технических навыков попросил помочь оформить через мобильное устройство кредитную карту. Юноша согласился, но видя, что мужчина нетрезв, воспользовался ситуацией в свою пользу: перевел себе имеющиеся у него средства в размере 9100 рублей и впоследствии также похитил кредитные деньги»,



- сообщили в МВД Бурятии.



Юноша также заказал карту лимитом в 120 тысяч рублей и вместе с 63-летним жителем получил её на следующий день от курьера. Он предложил мужчине временно подержать карту у себя, пока тот не протрезвеет. Забрав конверт с картой и пин-кодом, он обналичил 110 тысяч рублей, потратил их на ремонт машины и раздачу долгов. Карту с оставшимися деньгами вернул владельцу.

Затем юношу уличили. Для того, чтобы погасить ущерб, он продал машину. В содеянном признался. Ранее был судим за квартирную кражу. Обучается в колледже. По краже возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Номер один