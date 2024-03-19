В ГИБДД Бурятии сообщили подробности жуткого ДТП на Саянах

Как информировал «Номер один», сегодня в Улан-Удэ на Саянах произошло крупное ДТП на Саянах. В ГИБДД Бурятии сообщили, что авария с участием трех авто случилась в 14 часов 15 минут. За рулем большегруза марки «HINO» был 34-летний водитель. Следуя по улице Терешковой, он врезался в автомобиль «Honda Stepwgn», который по инерции врезался в «Toyota Raum».

Пострадали четверо человек из перевернувшегося «Honda Stepwgn» - трое детей и водитель. Кроме того, пострадал пассажир автомашины «Toyota Raum». Все доставлены в больницу. Обстоятельства выясняются.

Как сообщалось ранее, прокуратура республики поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками ГИБДД по сообщению о ДТП с участием несовершеннолетних. После аварии на остановке «Русский драмтеатр» образовался затор.





Фото: Номер один