Происшествия 19.03.2024 в 20:05

В ГИБДД Бурятии сообщили подробности жуткого ДТП на Саянах

В аварии пострадали пять человек
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Текст: Евгения Гармаева
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности жуткого ДТП на Саянах

Как информировал «Номер один», сегодня в Улан-Удэ на Саянах произошло крупное ДТП на Саянах. В ГИБДД Бурятии сообщили, что авария с участием трех авто случилась в 14 часов 15 минут. За рулем большегруза марки «HINO» был 34-летний водитель. Следуя по улице Терешковой, он врезался в автомобиль «Honda Stepwgn», который по инерции врезался в «Toyota Raum».

Пострадали четверо человек из перевернувшегося «Honda Stepwgn» - трое детей и водитель. Кроме того, пострадал пассажир автомашины «Toyota Raum». Все доставлены в больницу. Обстоятельства выясняются.

Как сообщалось ранее, прокуратура республики поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками ГИБДД по сообщению о ДТП с участием несовершеннолетних. После аварии на остановке «Русский драмтеатр» образовался затор.


Фото: Номер один

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