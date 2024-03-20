В районе Бурятии 14-летний школьник обчистил дом односельчанина

В феврале в полицию Хоринского района обратилась 32-летняя жительница одного из сел. Она сообщила, что кто-то похитил имущество из её временно пустовавшего дома и гаража во дворе. Ущерб составил 65,5 тысяч рублей. Женщина уточнила: в жилище проживает её бывший сожитель, который в момент кражи был на вахте.

Полицейские установили причастных к краже. Ими оказались 14-летний школьник и его взрослая пособница. Предварительно установлено, что подросток, зная об отъезде односельчанина, ночью выставил оконную раму на веранде его дома. Оттуда он совершил кражу насоса, домкрата и прибора для измерения силы тока. А затем путем взлома проник в гараж, где похитил инструменты, в том числе две бензопилы, палатку и рыболовные принадлежности.

Имущество воришка сложил в ограде, позвал для его транспортировки свою соседку, которая, взяв авто, помогла перевезти похищенное в дом давно умершей родственницы и спрятать в гараже. По словам подростка, вещи он похитил для собственного пользования. В содеянном граждане признались. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Похищенное имущество в полном объеме изъято полицейскими. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.





Фото: Номер один