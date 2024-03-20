Происшествия 20.03.2024 в 09:52
Житель Бурятии ударил ножом в живот односельчанина
Благодаря своевременной помощи потерпевшего удалось спасти
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя села Новоильинск, обвиняемого в покушении на убийство.
Как рассказали в следственном ведомстве, 22 января обвиняемый и 25-летний потерпевший распивали в доме спиртное. Вскоре между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож и нанес им удар в живот приятелю. Очевидцы произошедшего вызвали врачей и полицию. В результате своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в следственном ведомстве, 22 января обвиняемый и 25-летний потерпевший распивали в доме спиртное. Вскоре между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож и нанес им удар в живот приятелю. Очевидцы произошедшего вызвали врачей и полицию. В результате своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Тегипокушение