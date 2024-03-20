Происшествия 20.03.2024 в 10:24

В Бурятии предупредили о сходе снежных лавин

Сход лавин возможен 20 и 21 марта по Северо-Байкальскому району
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии предупредили о сходе снежных лавин

Согласно сообщению Бурятского гидрометеоцентра: с 20 по 21 марта по Северо-Байкальскому району Республики Бурятия возможен сход снежных лавин: перевал Даван-Гоуджекит.

- Лавина – это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 – 30 м/с. Падение лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, производящей наибольшие разрушения, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды.

 Что нужно сделать, чтобы не пострадать от схода лавин:

 - не выходите в горы в снегопад и в непогоду;

 - находясь в горах, следите за изменением погоды;

 - тщательно выбирайте маршрут. Изучите известные пути схода лавин, преобладающие ветры и данные последнего бурана. Хороший источник информации - руководитель горного патруля;

 - выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью Вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».


Фото: ru.freepik.com

Все новости

В Бурятии на заброшенном заводе обнаружили снаряды
20.03.2024 в 11:24
Мотоциклисты Бурятии открыли сезон ДТП
20.03.2024 в 11:11
В Бурятии на курорте Аршан горел дом
20.03.2024 в 11:06
В Улан-Удэ продолжаются ремонтные работы на месте провала
20.03.2024 в 10:47
Школьников Улан-Удэ поощрили медалями «Будущее российской науки»
20.03.2024 в 10:38
В Бурятии разоблачили юного сельского хакера
20.03.2024 в 10:34
В Бурятии предупредили о сходе снежных лавин
20.03.2024 в 10:24
Жительница Улан-Удэ взыскала ущерб за пострадавший в массовом ДТП автомобиль
20.03.2024 в 10:12
В Улан-Удэ студентки посоревновались в мини-футболе
20.03.2024 в 10:12
Житель Бурятии ударил ножом в живот односельчанина
20.03.2024 в 09:52
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Мотоциклисты Бурятии открыли сезон ДТП
Первый пострадавший зарегистрирован в Селенгинском районе
20.03.2024 в 11:11
В Бурятии на курорте Аршан горел дом
Устанавливается причина возгорания
20.03.2024 в 11:06
В Улан-Удэ продолжаются ремонтные работы на месте провала
Там планируется заменить порядка 36 метров трубопровода
20.03.2024 в 10:47
В Бурятии разоблачили юного сельского хакера
Парень взламывал аккаунты на Госуслугах и по подученным данным пытался оформить займы
20.03.2024 в 10:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru