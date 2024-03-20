В Бурятии предупредили о сходе снежных лавин

Согласно сообщению Бурятского гидрометеоцентра: с 20 по 21 марта по Северо-Байкальскому району Республики Бурятия возможен сход снежных лавин: перевал Даван-Гоуджекит.

- Лавина – это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 – 30 м/с. Падение лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, производящей наибольшие разрушения, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды.

Что нужно сделать, чтобы не пострадать от схода лавин:

- не выходите в горы в снегопад и в непогоду;

- находясь в горах, следите за изменением погоды;

- тщательно выбирайте маршрут. Изучите известные пути схода лавин, преобладающие ветры и данные последнего бурана. Хороший источник информации - руководитель горного патруля;

- выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью Вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».





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