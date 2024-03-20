В Бурятии разоблачили юного сельского хакера

Полиция Бурятии задержала 18-летнего жителя Заиграевского района, подозреваемого в серии преступлений, связанных с неправомерном доступом к личным кабинетам граждан на Едином портале госуслуг. Взлом учетных записей парень совершал с целью получения необходимых данных для оформления онлайн-займов на их владельцев и дальнейшего хищения средств.«Предварительно установлена причастность злоумышленника к 13 фактам взлома. Потерпевшими стали жители республики в возрасте от 25 до 69 лет. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации), которые в настоящее время соединены в единое производство. Материалы направлены в Следственный комитет для дальнейшего расследования. Ведется работа по установлению причастности злоумышленника к мошенническим действиям, выразившимся в заключении и попытках заключения договоров займа в микрофинансовых организациях от имени пострадавших граждан и хищении выданных денег», - рассказали в МВД Бурятии.Известно, что подозреваемый, обладая определенными познаниями в IT-сфере, совершал преступления с августа по ноябрь 2023 года. Юноша обучается в колледже, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.МВД Бурятии предупреждает жителей региона о необходимости в случае смены сим-карты производить замену абонентского номера в учетной записи на портале госуслуг. Также важно отключать его привязку к банковским счетам.Фото: pixabay.com