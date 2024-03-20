Происшествия 20.03.2024 в 10:47
В Улан-Удэ продолжаются ремонтные работы на месте провала
Там планируется заменить порядка 36 метров трубопровода
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ продолжаются ремонтные работы в районе ул. Шаляпина, 25. Там планируется заменить порядка 36 метров трубопровода, сообщили в МУП «Водоканал».
Свод коллектора на улице Шаляпина обрушился 19 марта. Транспорт пустили в объезд по участку второстепенной дороги.
Как уточнили в «Водоканале, все работы проводятся без отключения холодной воды.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В настоящее время проводятся вскрышные работы для монтажа нового участка коллектора. На объекте работают одна ремонтная бригада и пять единиц спецтехники. После выполнения работ будут проведены мероприятия по восстановлению асфальта», - сообщили на предприятии.
Свод коллектора на улице Шаляпина обрушился 19 марта. Транспорт пустили в объезд по участку второстепенной дороги.
Как уточнили в «Водоканале, все работы проводятся без отключения холодной воды.
Фото: мэрия Улан-Удэ