В Улан-Удэ продолжаются ремонтные работы на месте провала

«В настоящее время проводятся вскрышные работы для монтажа нового участка коллектора. На объекте работают одна ремонтная бригада и пять единиц спецтехники. После выполнения работ будут проведены мероприятия по восстановлению асфальта», - сообщили на предприятии.





В Улан-Удэ продолжаются ремонтные работы в районе ул. Шаляпина, 25. Там планируется заменить порядка 36 метров трубопровода, сообщили в МУП «Водоканал».Свод коллектора на улице Шаляпина обрушился 19 марта. Транспорт пустили в объезд по участку второстепенной дороги.Как уточнили в «Водоканале, все работы проводятся без отключения холодной воды.Фото: мэрия Улан-Удэ