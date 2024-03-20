Мотоциклисты Бурятии открыли сезон ДТП

Первое дорожное происшествие с водителем мототранспорта произошло в этом году в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, оно случилось в Селенгинском районе.«Около 17 часов 45-летний мужчина, не имеющий прав, на мопеде «Рейсер» ехал по асфальтированной дороге к ГРЭС. Не справившись с управлением, он перевернулся. В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: «Номер один»