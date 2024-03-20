Происшествия 20.03.2024 в 11:11

Мотоциклисты Бурятии открыли сезон ДТП

Первый пострадавший зарегистрирован в Селенгинском районе
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Текст: Андрей Константинов
Мотоциклисты Бурятии открыли сезон ДТП
Первое дорожное происшествие с водителем мототранспорта произошло в этом году в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, оно случилось в Селенгинском районе.

«Около 17 часов 45-летний мужчина, не имеющий прав, на мопеде «Рейсер» ехал по асфальтированной дороге к ГРЭС. Не справившись с управлением, он перевернулся. В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
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