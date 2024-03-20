Житель Бурятии избил пришедших к нему в гости супругов кочергой

Вечером в отдел полиции села Курумкан пришла окровавленная женщина и сообщила, что ее и мужа избил знакомый. На место происшествия выехал патруль вневедомственной охраны Росгвардии.Когда правоохранители прибыли на место, во дворе жилого дома они обнаружили подозреваемого мужчину. Еще один мужчина убегал по улице. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и передали его полицейским, а сами поехали за убегавшим. Как выяснилось, это был супруг обратившейся женщины – он был избит и находился в состоянии шока.Как выяснилось, супруги сами приехали в гости к своему обидчику. Во время застолья между ними возник конфликт, сначала словесный, а затем перешедший в драку. В её ходе хозяин схватил металлическую кочергу и принялся избивать ею супругов. Женщина сумела убежать и сообщить в полицию, а ее муж еще какое-то время отбивался от нападавшего.«Оба пострадавших доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи, а подозреваемый - 38-летний местный житель – в отдел полиции. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии