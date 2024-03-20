Происшествия 20.03.2024 в 11:52
В районе Бурятии из-за аварии сельчане остались без отопления
Под отключение попали 15 домов и детский сад
Текст: Евгения Гармаева
В Селенгинском районе, в селе Селендума случилась аварийная ситуация на центральной котельной. Под отключение попали детский сад, сельский дом культуры и 15 частных домов.
На котельной работает ремонтная бригада. Обновлено: отопление удалось восстановить.
«Наблюдается критическое падение давления в системе подачи теплоносителя. Выясняется причина»,
- сообщили в администрациb района.
Фото: pixabay.com