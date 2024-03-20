В районе Бурятии из-за аварии сельчане остались без отопления

В Селенгинском районе, в селе Селендума случилась аварийная ситуация на центральной котельной. Под отключение попали детский сад, сельский дом культуры и 15 частных домов.

«Наблюдается критическое падение давления в системе подачи теплоносителя. Выясняется причина»,



- сообщили в администрациb района.



На котельной работает ремонтная бригада.



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