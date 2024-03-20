Улан-удэнец взломал окно отверткой и обокрал дом почти на 400 тысяч рублей

В столице Бурятии благодаря судебным приставам жителям удалось возместить деньги, украденные во время взлома.

Как было выяснено во время судебного заседания, мужчина перелез через забор во двор дома потерпевших и проник в жилище, взломав отверткой окно. Преступник похитил фототехнику, квадрокоптер, ювелирные украшения и 120 тысяч рублей. После этого скрылся с места преступления с похищенным имуществом. Материальный ущерб составил 396 тысяч рублей.

Служба судебных приставов возбудила исполнительное производство. К воришке применили комплекс мер принудительного характера.

«В том числе был арестован и впоследствии реализован смартфон марки Samsung Galaxy. Вырученные от реализации денежные средства были направлены в счет оплаты задолженности. На сегодняшний день сумма материального ущерба взыскана в полном объеме, денежные средства перечислены на счет взыскателя»,



- сообщили в управлении ФСПП РФ Бурятии.





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