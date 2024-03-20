В Бурятии ребенок оказался на грани смерти из-за парацетамола

Шокирующий случай с ребенком в возрасте 2 года 9 месяцев произошел в Закаменском районе Бурятии. О нем в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7» рассказал главврач местной ЦРБ.По словам главврача, малыш поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, причиной которого стала передозировка парацетамола. При максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса ребенку с ОРВИ давали в течение 2 дней 200 мг/кг. Из-за этого его печень практически полностью разрушилась.Бортом санавиации ребенка экстренно доставили в ДРКБ, где сразу направили в реанимацию.«Единственным шансом на спасение жизни маленького пациента является трансплантация органа. Врачами срочно проведена консультация с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика Шумакова. Будет организован перевод ребенка в федеральный медцентр отдельным санитарным бортом федерального центра медицины катастроф под личной курацией министра Михаила Мурашко», - рассказал главврач.Фото: «Номер один»