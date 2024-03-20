Происшествия 20.03.2024 в 13:52

В Бурятии привлекли к ответственности хозяйку собаки, покусавшей ребенка

Ранее владелицу уже оштрафовали
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии привлекли к ответственности хозяйку собаки, покусавшей ребенка

Напомним, нападение собаки на ребенка произошло в конце февраля в Гусиноозерске. Тогда животное выпрыгнуло из ограды и напало на ребенка на детской площадке. Ранее владелицу пса уже оштрафовал муниципальный контроль Селенгинского района за допущение самовыгула и отсутствие регистрации собаки.

Вчера,19 марта, после исключения уголовно наказуемого деяния МВД, в Управлении ветеринарии Бурятии состоялось рассмотрение протокола. После этого женщину привлекли к административной ответственности за нарушение требований, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан.

В процессе рассмотрения протокола учли смягчающие обстоятельства - признания вины, а также привлечение к административной ответственности в первый раз.


Фото: управление ветеринарии РБ
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