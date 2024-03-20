Происшествия 20.03.2024 в 13:52
В Бурятии привлекли к ответственности хозяйку собаки, покусавшей ребенка
Ранее владелицу уже оштрафовали
Текст: Евгения Гармаева
Напомним, нападение собаки на ребенка произошло в конце февраля в Гусиноозерске. Тогда животное выпрыгнуло из ограды и напало на ребенка на детской площадке. Ранее владелицу пса уже оштрафовал муниципальный контроль Селенгинского района за допущение самовыгула и отсутствие регистрации собаки.
Вчера,19 марта, после исключения уголовно наказуемого деяния МВД, в Управлении ветеринарии Бурятии состоялось рассмотрение протокола. После этого женщину привлекли к административной ответственности за нарушение требований, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан.
В процессе рассмотрения протокола учли смягчающие обстоятельства - признания вины, а также привлечение к административной ответственности в первый раз.
Фото: управление ветеринарии РБ