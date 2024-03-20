Происшествия 20.03.2024 в 14:29
Ребенок с разрушенной печенью вылетел из Улан-Удэ в Москву
За малышом прибыл борт санавиации, который доставит его в центр трансплантологии
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в 12:50 из Улан-Удэ в Москву вылетел санитарный самолет федерального центра медицины катастроф. На его борту – ребенок, у которого из-за приема парацетамола практически разрушилась печень, а также его родители. Малыша доставят в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
«В течение двух дней с ночи на понедельник очень плотно и напряженно работали доктора ДРКБ, нашего центра медицины катастроф совместно с врачами из центра трансплантации и коллег из федерального центра медицины катастроф под руководством Минздрава России и лично министра здравоохранения Михаила Мурашко. Хочу отметить слаженную работу всех наших медицинских работников. В течение двух дней мы оперативно решали эту ситуацию и с бортом, и с оказанием помощи. Были проведены неоднократно консилиумы, ситуацию держал на контроле глава республики. Также работодатель не остался в стороне – представитель СУЭКа. Хотелось бы пожелать ребенку и его родителям, чтобы все было хорошо», - рассказала в соцсетях Евгения Лудупова.
Министр также обратилась к жителям республики:
«Уважаемые родители, земляки! Обязательно применяйте лекарственные препараты строго по инструкции. Многие лекарства при превышении дозы вызывают тяжелые изменения в организме, особенно у детей», - сказала она.
Напомним, о шокирующей истории с ребенком в возрасте 2 года 9 месяцев рассказал главврач Закаменской ЦРБ. По его словам, малыш поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, причиной которого стала передозировка парацетамола. При максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса ребенку с ОРВИ давали в течение 2 дней 200 мг/кг. Из-за этого его печень практически полностью разрушилась.
Фото: «Номер один»
«В течение двух дней с ночи на понедельник очень плотно и напряженно работали доктора ДРКБ, нашего центра медицины катастроф совместно с врачами из центра трансплантации и коллег из федерального центра медицины катастроф под руководством Минздрава России и лично министра здравоохранения Михаила Мурашко. Хочу отметить слаженную работу всех наших медицинских работников. В течение двух дней мы оперативно решали эту ситуацию и с бортом, и с оказанием помощи. Были проведены неоднократно консилиумы, ситуацию держал на контроле глава республики. Также работодатель не остался в стороне – представитель СУЭКа. Хотелось бы пожелать ребенку и его родителям, чтобы все было хорошо», - рассказала в соцсетях Евгения Лудупова.
Министр также обратилась к жителям республики:
«Уважаемые родители, земляки! Обязательно применяйте лекарственные препараты строго по инструкции. Многие лекарства при превышении дозы вызывают тяжелые изменения в организме, особенно у детей», - сказала она.
Напомним, о шокирующей истории с ребенком в возрасте 2 года 9 месяцев рассказал главврач Закаменской ЦРБ. По его словам, малыш поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, причиной которого стала передозировка парацетамола. При максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса ребенку с ОРВИ давали в течение 2 дней 200 мг/кг. Из-за этого его печень практически полностью разрушилась.
Фото: «Номер один»