В Улан-Удэ 40-летний алкоголик угнал чужой велосипед

В Октябрьском районе полиция по горячим следам задержала подозреваемого в краже велосипеда. Владелец оставил его рядом с магазином самообслуживания. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

40-летний житель признался, что шел в торговую точку за спиртным. Но около входа увидел чужой и не закрепленный противоугонными средствами велотранспорт. Дождавшись, пока рядом с магазином никого не останется, он откатил его и уехал.







«Похищенное мужчина пытался сдать в скупку, но поскольку предложенная цена его не устроила, впоследствии продал прохожему за 2 тысячи рублей. Ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против собственности. Нигде не работает, злоупотребляет алкоголем»,



- сообщили в МВД Бурятии.



Возбуждено уголовное дело. Также полицейские установили покупателя велосипеда, забрали у него транспорт и скоро вернут его владельцу.







Фото: скриншот из видео