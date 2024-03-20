Происшествия 20.03.2024 в 15:21

В Улан-Удэ 40-летний алкоголик угнал чужой велосипед

Преступник попал на камеры видеонаблюдения
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ 40-летний алкоголик угнал чужой велосипед

В Октябрьском районе полиция по горячим следам задержала подозреваемого в краже велосипеда. Владелец оставил его рядом с магазином самообслуживания. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

40-летний житель признался, что шел в торговую точку за спиртным. Но около входа увидел чужой и не закрепленный противоугонными средствами велотранспорт. Дождавшись, пока рядом с магазином никого не останется, он откатил его и уехал.


«Похищенное мужчина пытался сдать в скупку, но поскольку предложенная цена его не устроила, впоследствии продал прохожему за 2 тысячи рублей. Ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против собственности. Нигде не работает, злоупотребляет алкоголем»,

- сообщили в МВД Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. Также полицейские установили покупателя велосипеда, забрали у него транспорт и скоро вернут его владельцу.




Фото: скриншот из видео

 

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велосипед кража

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