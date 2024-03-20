Происшествия 20.03.2024 в 16:19

В Бурятии психически неуравновешенная женщина сожгла постройки на 2 млн рублей

Так она хотела отомстить сожителю, но сделала хуже только себе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии психически неуравновешенная женщина сожгла постройки на 2 млн рублей
МВД Бурятии сообщило подробности о расследовании уголовного дела по факту пожара, охватившего постройки возле АЗС в селе Челутай Заиграевского района. Как выяснилось, его причиной стал поджог.

Напомним, происшествие случилось 19 сентября прошлого года. На момент прибытия пожарных огнём были охвачены баня и неэксплуатируемое складское помещение СТО. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, который располагался в двух метрах, и АЗС. Однако благодаря быстрому реагированию пожарных распространение огня удалось предотвратить.

В результате пожара были уничтожены баня на площади 9 кв.м. и складское здание на площади 300 кв.м. По предварительным данным, очаг возгорания возник в бане и перешел на здание СТО, сообщали тогда в Республиканском агентстве ГО и ЧС.  

Как рассказали в МВД, сгоревшие строения, а также расположенное рядом кафе принадлежали 62-летней сельчанке. А за недвижимостью присматривала 41-летняя гражданка, которая вместе с сожителем по разрешению хозяйки проживала в подсобном помещении заведения общепита.

Женщина рассказала полицейским, что пожар случился случайно – якобы она оставила в бане непотушенную сигарету. Однако результаты пожарно-технической экспертизы показали, что причиной возникновения возгорания стал поджог.

Под давлением улик женщина призналась, что подожгла баню в отместку сожителю после ссоры. Решив насолить, она хотела выставить его виновным в произошедшем перед хозяйкой имущества. После поджога женщина одумалась, но потушить разгоревшееся в помещении пламя не уже смогла.

«Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и наркопреступления. Состоит на учете у врача-психиатра. Нигде не работает. За содеянное она подвергнута уголовному преследованию по ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение имущества», - рассказали в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, ущерб от действий злоумышленницы составил около 2 миллионов рублей.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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пожар поджог

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