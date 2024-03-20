Происшествия 20.03.2024 в 16:36

50-летняя улан-удэнка решила оставить себе чужой телефон

Она увидела забытый телефон на скамейке и присвоила его
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Текст: Служба информации "Номер один"
50-летняя улан-удэнка решила оставить себе чужой телефон

К уголовной ответственности за кражу телефона будет привлечена 50-летняя жительница Улан-Удэ. Полицейские из Железнодорожного района задержали женщину, которая в октябре прошлого года в копировальном центре похитила чужой телефон. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

- 50-летняя посетительница заметила телефон на скамейке: там его после копирования документов забыла владелица - 18-летняя студентка колледжа. Мобильное устройство женщина забрала себе, дома вынула сим-карту и избавилась от нее. Телефоном, показавшимся ей свежее и современнее собственного, она планировала пользоваться после того, как в негодность придёт её техника, - сообщили в МВД.

Однако женщину уличили полицейские и изъяли похищенный телефон. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за ложный донос о совершении преступления. В настоящее время работает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

Фото: ru.freepik.com

 

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50-летняя улан-удэнка решила оставить себе чужой телефон

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