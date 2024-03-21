Происшествия 21.03.2024 в 09:09
В Бурятии главврача районной больницы заподозрили в мошенничестве
Подозреваемая задержана, вопрос о мере пресечения сейчас решается
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главного врача одной из больниц. Женщину подозревают в мошенничестве.
Как сообщили в следственном ведомстве, главврач, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений открыла фиктивный больничный лист сроком на 12 дней, по которому получила деньги, чем причинила ущерб бюджету.
«Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками УЭБ и ПК МВД Бурятии. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста», - рассказали в Следственном комитете.
По информации «Номер один», речь идет о главвраче Бичурской ЦРБ Олесе Спиневой. Она была назначена на эту должность в ноябре 2021 года.
«Олеся Викторовна - представитель медицинской династии, прошла интернатуру в Республиканской клинической больнице им. Семашко, после чего с 1990 года трудилась в Бичурской ЦРБ участковым врачом-педиатром, затем врачом-анестезиологом-реаниматологом. Девять лет проработала на должности заместителя главного врача по лечебной части Бичурской ЦРБ», - сообщали тогда в Минздраве Бурятии.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в следственном ведомстве, главврач, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений открыла фиктивный больничный лист сроком на 12 дней, по которому получила деньги, чем причинила ущерб бюджету.
«Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками УЭБ и ПК МВД Бурятии. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста», - рассказали в Следственном комитете.
По информации «Номер один», речь идет о главвраче Бичурской ЦРБ Олесе Спиневой. Она была назначена на эту должность в ноябре 2021 года.
«Олеся Викторовна - представитель медицинской династии, прошла интернатуру в Республиканской клинической больнице им. Семашко, после чего с 1990 года трудилась в Бичурской ЦРБ участковым врачом-педиатром, затем врачом-анестезиологом-реаниматологом. Девять лет проработала на должности заместителя главного врача по лечебной части Бичурской ЦРБ», - сообщали тогда в Минздраве Бурятии.
Фото: «Номер один»