Происшествия 21.03.2024 в 09:28

В Бурятии пьяному водителю не стали смягчать приговор за гибель двухмесячной девочки

Сельчанин проведет 7 лет в колонии общего режима
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяному водителю не стали смягчать приговор за гибель двухмесячной девочки
Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор Заигравеского райсуда в отношении 44-летнего водителя, по вине которого погибла двухмесячная девочка.

Напомним, резонансное происшествие случилось вечером 13 августа 2023 года в селе Усть-Брянь. Там по одной из улиц ехал пьяный мужчина на своей «Тойоте Калдине». В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель не справился с управлением и совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу. Юноше были причинены травмы, раны и ссадины различных частей тела.

Райсуд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека). Его приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Посчитав приговор слишком суровым, осужденный обжаловал его. Мужчина указал, что при назначении наказания суд не в полной мере учел наличие смягчающих обстоятельств и данные о его личности. Он просил уменьшить срок либо изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение.

Однако суд апелляционной инстанции оснований для смягчения приговора не нашел и оставил его без изменения.

«Наказание назначено с учетом всех значимых обстоятельств по уголовному делу и является справедливым», - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Фото: Следственный комитет Бурятии

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