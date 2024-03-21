В Бурятии убийца вышел из тюрьмы и избивал родную сестру

Гусиноозерская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

«В судебном заседании установлено, что 40-летний житель города Гусиноозерска освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Не сделав должных выводов, имея непогашенную судимость, в январе и феврале 2023 года после употребления спиртных напитков он наносил побои родной сестре»,



- сообщили в прокуратуре республики.



По итогу суд не стал снова отправлять мужчину за решетку. По совокупности преступлений ему назначили 8 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.





Фото: Номер один