Происшествия 21.03.2024 в 09:31

В Бурятии убийца вышел из тюрьмы и избивал родную сестру

Однако суд решил не отправлять его за решетку
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии убийца вышел из тюрьмы и избивал родную сестру

Гусиноозерская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

«В судебном заседании установлено, что 40-летний житель города Гусиноозерска освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Не сделав должных выводов, имея непогашенную судимость, в январе и феврале 2023 года после употребления спиртных напитков он наносил побои родной сестре»,

- сообщили в прокуратуре республики.

По итогу суд не стал снова отправлять мужчину за решетку. По совокупности преступлений ему назначили 8 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.



Фото: Номер один

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тюрьма убийство насилие Гусиноозерск

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