Двух лошадей из Кабанского района не пустили в Улан-Удэ

Сегодня на пункте контроля в с. Сотниково, где проверяют всех животных, ввозимых в Улан-Удэ, не разрешили въезд машины «MAZDA BONGO» с двумя лошадьми.

- Животные перевозились из Кабанского района в город Улан-Удэ без согласования на вывоз и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих здоровье лошадей по особо опасным и инфекционным заболеваниям и эпизоотическое благополучие территории, с которой вывозились данные животные, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Нарушителю было выдано требование на возврат животных по месту отгрузки. Водителю пришлось везти животных обратно.

Напомним, что с 20 марта на пункте весового контроля в селе Сотниково начал работу пост ДПС с ветеринарами. Пост сейчас работает круглосуточно до получения особого распоряжения. Проверка вызвана с опасностью завоза узелкового дерматита из Иркутской области, где выявлено несколько очагов заболевания.

В Россельхознадзоре напомнили, что запрещено продавать и перевозить животных без ветеринарных документов. Ветеринары обязаны подтвердить, что животное здорово и не болеет никакими заразными заболеваниями.

Несоблюдение требований может послужить причиной заноса и распространения особо опасных и инфекционных болезней. Ст. 249 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение эпизоотии или иные тяжкие последствия, и влечет наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

Узелковый дерматит – это сложное инфекционное заболевание, встречающееся у крупного рогатого скота и других домашних животных. Оно очень опасно своей стремительностью, вынужденным убоем скота и долгим вирусоносительством. Всего одно больное животное за 10–14 дней способно заразить всё поголовье и стать причиной настоящей эпидемии.





Фото: Россельхознадзор