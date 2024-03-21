Происшествия 21.03.2024 в 12:19

Житель Улан-Удэ сгорел в частном доме

Причиной пожара стала неосторожность при курении
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ сгорел в частном доме
Сегодня ранним утром в Улан-Удэ горел частный жилой дом. К моменту прибытия первых подразделений пожарных строение было полностью охвачено огнем. Около 25 минут потребовалось огнеборцам для ликвидации пожара.

«В ходе тушения звено газодымозащитной службы в одном из помещений обнаружило тело 46-летнего мужчины. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, произошло обрушение кровли на площади 28 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекались 22 пожарных и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС Бурятии.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Фото: МЧС Бурятии
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