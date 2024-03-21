Фекальные массы заливают дома улан-удэнцев

В редакцию газеты «Номер один» обратился житель Улан-Удэ Сергей с просьбой помочь разобраться в одном сложном деле. Вот уже почти 5 лет в его двор и во двор его соседа стекаются сточные воды из кафе «Пейзаж» и «Султан», расположенных на остановке «Геологическая».

Сергей так описал ситуацию:

«Живем мы по в переулке Подкаменский. У нас такая проблема - над нами находится кафе «Пейзаж» и «Султан». Не могу сказать, что там происходит, но от их кафе бегут не просто ручьи, можно сказать река фекальных масс. У нас рядом речка, а это водоохраняемая зона, так как на Богородском острове находятся скважины «Водоканала». В «Пейзаж» ходил сосед, но толку нету, написали сообщение в администрацию Октябрьского района в группе Вконтакте. Но его даже никто не прочитал. Может дадите совет, куда нам обратиться, потому что это ужас», - рассказал нам Сергей.





Фото: Вид сверху на дома.

Мы связались с Сергеем и еще раз подробно расспросили, что и как. Мужчина пояснил, что эта ситуация продолжается более пяти лет и никак не решается.

- Каждый год к нам сверху из кафе «Султан» и «Пейзаж» текут сточные воды из их выгребной ямы, куда они сливают все отходы из кафе – грязную воду, отходы с туалета. Ситуация обостряется именно зимой, в морозы. Если в теплое время года эти сточные воды уходят в землю, то зимой они прямо текут мне и к соседу во двор. Даже сейчас стоит запах сами знаете чего. Конечно, мы к ним обращались не раз. Еще три года назад. Просили по-человечески, но пока вопрос так и не решился, - сказал Сергей.









Фото: Склон, откуда текут сточные воды из кафе









Фото: Двор, куда стекаются сточные воды

Самое опасное, по его словам, что в теплое время года вода с этой выгребной ямы впитывается в землю и проникает через грунтовые воды в скважины жителей близлежащих домов.

Мы попросили прокомментировать данную ситуацию владельцев кафе. С трудом дозвонились до одного из них. Администратор кафе «Султан» сообщил, что ничего не знает и не может прокомментировать, так как не в курсе этой проблемы. Администратор из кафе «Пейзаж» немного пояснил ситуацию:

- Выгребная яма сейчас пустая, недавно ее убирали, приходила машина по откачке отходов. Она приходит один раз в неделю. У нас - отдельная яма, у кафе «Султан» - своя выгребная яма. Хозяина нет, не могу ничего сказать, - прокомментировал сотрудник кафе. Он также сказал, что у кафе «Султан» и кафе «Пейзаж» один владелец.

В конце февраля администрация Октябрьского района приняла обращение Сергея и инициировала проверку.

- Ваше обращение рассмотрено с выездом на место. Данный факт подтвердился. С учетом изложенного, администрацией района направлено письмо в управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия для проведения проверки по соблюдению санитарных норм, - так ответили в администрации.

Житель Улан-Удэ Сергей надеется, что вопрос все же решится.





Фото: предоставлено Сергеем