Происшествия 21.03.2024 в 12:12

Фекальные массы заливают дома улан-удэнцев

Горожане винят в проблеме расположенные по близости кафе
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Фекальные массы заливают дома улан-удэнцев

В редакцию газеты «Номер один» обратился житель Улан-Удэ Сергей с просьбой помочь разобраться в одном сложном деле. Вот уже почти 5 лет в его двор и во двор его соседа стекаются сточные воды из кафе «Пейзаж» и «Султан», расположенных на остановке «Геологическая».

Сергей так описал ситуацию:

«Живем мы по в переулке Подкаменский. У нас такая проблема - над нами находится кафе «Пейзаж» и «Султан». Не могу сказать, что там происходит, но от их кафе бегут не просто ручьи, можно сказать река фекальных масс. У нас рядом речка, а это водоохраняемая зона, так как на Богородском острове находятся скважины «Водоканала». В «Пейзаж» ходил сосед, но толку нету, написали сообщение в администрацию Октябрьского района в группе Вконтакте. Но его даже никто не прочитал. Может дадите совет, куда нам обратиться, потому что это ужас», - рассказал нам Сергей.

изображение_viber_2024-03-13_13-48-31-565.jpg

Фото: Вид сверху на дома.

Мы связались с Сергеем и еще раз подробно расспросили, что и как. Мужчина пояснил, что эта ситуация продолжается более пяти лет и никак не решается.

- Каждый год к нам сверху из кафе «Султан» и «Пейзаж» текут сточные воды из их выгребной ямы, куда они сливают все отходы из кафе – грязную воду, отходы с туалета. Ситуация обостряется именно зимой, в морозы. Если в теплое время года эти сточные воды уходят в землю, то зимой они прямо текут мне и к соседу во двор. Даже сейчас стоит запах сами знаете чего. Конечно, мы к ним обращались не раз. Еще три года назад. Просили по-человечески, но пока вопрос так и не решился, - сказал Сергей.

изображение_viber_2024-03-13_13-48-33-027.jpg

изображение_viber_2024-03-13_13-48-34-433.jpg

Фото: Склон, откуда текут сточные воды из кафе

изображение_viber_2024-03-13_13-48-36-629.jpg

изображение_viber_2024-03-14_11-04-23-655.jpg

изображение_viber_2024-03-13_13-48-35-302.jpg

Фото: Двор, куда стекаются сточные воды

Самое опасное, по его словам, что в теплое время года вода с этой выгребной ямы впитывается в землю и проникает через грунтовые воды в скважины жителей близлежащих домов.

Мы попросили прокомментировать данную ситуацию владельцев кафе. С трудом дозвонились до одного из них. Администратор кафе «Султан» сообщил, что ничего не знает и не может прокомментировать, так как не в курсе этой проблемы. Администратор из кафе «Пейзаж» немного пояснил ситуацию:

- Выгребная яма сейчас пустая, недавно ее убирали, приходила машина по откачке отходов. Она приходит один раз в неделю. У нас - отдельная яма, у кафе «Султан» - своя выгребная яма. Хозяина нет, не могу ничего сказать, - прокомментировал сотрудник кафе. Он также сказал, что у кафе «Султан» и кафе «Пейзаж» один владелец.

В конце февраля администрация Октябрьского района приняла обращение Сергея и инициировала проверку.

 - Ваше обращение рассмотрено с выездом на место. Данный факт подтвердился. С учетом изложенного, администрацией района направлено письмо в управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия для проведения проверки по соблюдению санитарных норм, - так ответили в администрации.

Житель Улан-Удэ Сергей надеется, что вопрос  все же решится. 


Фото: предоставлено Сергеем

 

 

Все новости

В Улан-Удэ пройдет чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу
21.03.2024 в 13:15
«Прошу меня понять и помиловать»
21.03.2024 в 12:55
Делегация из Бурятии встретилась с руководством крупного китайского порта
21.03.2024 в 12:38
Бурятию ждут холодные и снежные выходные
21.03.2024 в 12:25
Житель Улан-Удэ сгорел в частном доме
21.03.2024 в 12:19
Фекальные массы заливают дома улан-удэнцев
21.03.2024 в 12:12
Для дачников Улан-Удэ запустят дополнительную электричку
21.03.2024 в 12:11
26-летний боец из Бурятии погиб на СВО
21.03.2024 в 11:56
В Улан-Удэ устранили аварию на коллекторе
21.03.2024 в 11:30
В Улан-Удэ прозвучат стихи Пушкина на 10 языках народов мира
21.03.2024 в 11:22
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Житель Улан-Удэ сгорел в частном доме
Причиной пожара стала неосторожность при курении
21.03.2024 в 12:19
Двух лошадей из Кабанского района не пустили в Улан-Удэ
Их владелец не представил ветеринарных документов
21.03.2024 в 10:13
Полицейские из Улан-Удэ спасли людей на пожаре
Благодаря решительным действиям правоохранителей никто из граждан не пострадал
21.03.2024 в 09:58
В Бурятии убийца вышел из тюрьмы и избивал родную сестру
Однако суд решил не отправлять его за решетку
21.03.2024 в 09:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru