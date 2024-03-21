В Улан-Удэ 19-летний стажер обворовал кассу в кафе

Днем 20 марта в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление о краже денег из кассы кафе. Работники заметили пропажу при пересчете вечерней выручки – не хватало 10 тысяч рублей.

В торговой точке просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и выяснили, кто украл деньги. На кадры попал момент, как 19-летний официант-стажер пришел на работу и, в отсутствие кассира, вытащил деньги из кассы. После этого он покинул помещение. Средства потратил на личные нужды.





«Уже вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, в настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту вымогательства в Советском районе»,



- сообщили в МВД Бурятии.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.





Фото: скриншот из видео