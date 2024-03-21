Происшествия 21.03.2024 в 14:15

Еще один житель Бурятии погиб сегодня на пожаре

На этот раз огонь вспыхнул в доме в селе Хоринск
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Текст: Андрей Константинов
Еще один житель Бурятии погиб сегодня на пожаре
Днем 21 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в селе Хоринск. К месту вызова был направлен дежурный караул 11-го Хоринского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники.

«На момент прибытия пожарного подразделения огнем была охвачена веранда дома. В ходе тушения возгорания пожарными был обнаружен 62-летний мужчина без признаков жизни. В результате пожара изнутри обгорела веранда на площади 21 кв. м., частично обуглилась крыша дома на площади 5 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Напомним, сегодня утром на пожаре в Улан-Удэ погиб 46-летний мужчина. Огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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