Происшествия 21.03.2024 в 14:15
Еще один житель Бурятии погиб сегодня на пожаре
На этот раз огонь вспыхнул в доме в селе Хоринск
Текст: Андрей Константинов
Днем 21 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в селе Хоринск. К месту вызова был направлен дежурный караул 11-го Хоринского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники.
«На момент прибытия пожарного подразделения огнем была охвачена веранда дома. В ходе тушения возгорания пожарными был обнаружен 62-летний мужчина без признаков жизни. В результате пожара изнутри обгорела веранда на площади 21 кв. м., частично обуглилась крыша дома на площади 5 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Напомним, сегодня утром на пожаре в Улан-Удэ погиб 46-летний мужчина. Огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия пожарного подразделения огнем была охвачена веранда дома. В ходе тушения возгорания пожарными был обнаружен 62-летний мужчина без признаков жизни. В результате пожара изнутри обгорела веранда на площади 21 кв. м., частично обуглилась крыша дома на площади 5 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Напомним, сегодня утром на пожаре в Улан-Удэ погиб 46-летний мужчина. Огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегипожар