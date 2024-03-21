С наступлением тепла в районах Бурятии горит трава

С наступлением тепла в Бурятии наступает пожароопасный сезон. С начала месяца в республике было зарегистрировано уже 11 случаев возгорания сухой травянистой растительности, общая площадь которого составила более 4 гектаров. Пожары произошли в городе Улан-Удэ, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском и Иволгинском районах.

- Минувшим вечером сухая трава горела в Тарбагатайском районе, возле станции Саянтуй. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и ДПК «Шалутское» в составе 4 человек и 2 единиц техники. Возгорание было потушено за полчаса. Общая площадь пожара составила 400 кв.м., - говорят спасатели.

Тем же вечером поступило сообщение о возгорании травы в посёлке Заиграево. К месту вызова был направлен дежурный караул 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 1 единицы техники. По прибытии пожарных было установлено, что горит трава на площади 60 кв.м. Возгорание было потушено в течение 30 минут.

Причинами пожара в обоих случаях послужило неосторожное обращение с огнём.

В агентстве ГО и ЧС напомнили, что нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности в весенний период:

- Нельзя бросать тлеющие окурки и легковоспламеняющиеся предметы возле сухой травянистой растительности;

- Проводить с детьми профилактические беседы, объяснить им, что нельзя самостоятельно разжигать костры, поджигать сухую траву и мусор;

- Проводить контролируемые отжиги травы и порубочных остатков необходимо в удалении от зданий и сооружений, а также в безветренную погоду, о месте и времени заранее сообщите специалистам противопожарных подразделений;

В случае возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

Фото: республиканское агентство ГО и ЧС