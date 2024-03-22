Происшествия 22.03.2024 в 09:04

В Улан-Удэ снова произошел трагический пожар

В загоревшемся доме в микрорайоне Новая Комушка нашли труп мужчины
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ снова произошел трагический пожар
Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании частного дома в микрорайоне Новая Комушка в Улан-Удэ. На место происшествия были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел изнутри. В ходе проверки помещений начальником караула ПСЧ-3 было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. К тушению привлекалось 25 человек и 6 единиц техники», - рассказали в МЧС.

Причина пожара сейчас устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.

Напомним, вчера в Бурятии произошло сразу два пожара с человеческими жертвами. В огне погибли 46-летний житель Улан-Удэ и 62-летний житель Хоринска.

Фото: МЧС Бурятии
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