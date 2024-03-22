В Бурятии бухгалтер начисляла себе зарплату и оплачивала интернет за счет сельского бюджета

В Баунтовском районе вынесли приговор экс-главному бухгалтеру сельского поселения «Северное». Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщают в прокуратуре Бурятии.

Преступления бухгалтер совершила дистанционно. Осужденная находилась в Иркутске и там при помощи электронно-цифровых подписей завышала себе заработную плату, начисляла необоснованные выплаты, оплачивала личные услуги сотовой связи и домашнего интернета за счет средств местного бюджета. По итогу бюджету причинен ущерб в размере 389 тысяч рублей.

Баунтовский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Приговор суда вступил в законную силу.





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