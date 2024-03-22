Житель Улан-Удэ до смерти избил гостя

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).Как рассказали в следственном ведомстве, 4 ноября 2023 года потерпевший с обвиняемым распивали спиртное в квартире у последнего в 112 микрорайоне. Там же между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин жилища нанес гостю множество ударов руками и ногами по голове и телу, в результате которых через непродолжительное время тот скончался.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии