Донором для девочки с разрушенной печенью станет ее тетя

Маленькой девочке из Бурятии нужна срочная пересадка печени после того, как ей давали в большом количестве парацетамол. Ребенка уже доставили в Москву, в центр трансплантологии и искусственных органов. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

У ребенка была обычная вирусная и кишечная инфекция, но бесконтрольный прием парацетамола привел к полному разрушению печени. Ребенка пришлось срочно везти в Москву.

- В настоящее время пострадавшую девочку может спасти только трансплантация. Ни отец, ни мать в качестве доноров не подошли, им станет тетя ребенка. Она также сейчас находится в Москве, - сообщается в сюжете телеканала «МИР 24».

- Мама обращалась за помощью к педиатрам. Педиатры рекомендовали обычное стандартное лечение, но на фоне заболевания у ребенка поднималась температура, в связи с чем мама в неограниченном количестве давала парацетамол. К сожалению, не прочитав аннотацию, и превысила дозировку. Дозировка оказалась выше смертельной, – рассказала и.о. заведующей детского отделения анестезиологии и реанимации ДРКБ г. Улан-Удэ Анна Белькова.

При максимальной дозе в 140 миллиграммов на 1 кг веса ребенку в возрасте двух лет и девяти месяцев весом в 11 килограммов давали 200 миллиграммов парацетамола.

Как говорят врачи, парацетамол детям показан, начиная с одного месяца и только по назначению врача. С двух до трех месяцев – разовая доза 2,5 миллилитра. Больше подходит сироп, он сладкий, и главное – там есть мерная ложка. С трех месяцев дозировка рассчитывается, строго исходя из веса, а не возраста ребенка. И делать это должен только педиатр.

«Я бы ни в коем случае не рекомендовал сбивать температуру, если она ниже 38 градусов. Физиология организма такова, что при повышении температуры до 38 градусов включаются естественные механизмы иммунной системы борьбы с инфекцией. Первое – вы можете просто обтереть ребенка водой, потому что за счет испарения с кожи происходит естественное снижение температуры. Если у вас есть крепкие спиртосодержащие напитки, вы тоже можете обтереть ими ребенка», – пояснил врач-педиатр Игорь Кашаба.

Теперь девочку может спасти только трансплантация органа.





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