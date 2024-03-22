Происшествия 22.03.2024 в 10:22

Донором для девочки с разрушенной печенью станет ее тетя

Операция пройдет в центре трансплантологии в Москве
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Донором для девочки с разрушенной печенью станет ее тетя

Маленькой девочке из Бурятии нужна срочная пересадка печени после того, как ей давали в большом количестве парацетамол. Ребенка уже доставили в Москву, в центр трансплантологии и искусственных органов. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

У ребенка была обычная вирусная и кишечная инфекция, но бесконтрольный прием парацетамола привел к полному разрушению печени. Ребенка пришлось срочно везти в Москву.

- В настоящее время пострадавшую девочку может спасти только трансплантация. Ни отец, ни мать в качестве доноров не подошли, им станет тетя ребенка. Она также сейчас находится в Москве, - сообщается в сюжете телеканала «МИР 24».

- Мама обращалась за помощью к педиатрам. Педиатры рекомендовали обычное стандартное лечение, но на фоне заболевания у ребенка поднималась температура, в связи с чем мама в неограниченном количестве давала парацетамол. К сожалению, не прочитав аннотацию, и превысила дозировку. Дозировка оказалась выше смертельной, – рассказала и.о. заведующей детского отделения анестезиологии и реанимации ДРКБ г. Улан-Удэ Анна Белькова.

При максимальной дозе в 140 миллиграммов на 1 кг веса ребенку в возрасте двух лет и девяти месяцев весом в 11 килограммов давали 200 миллиграммов парацетамола.

Как говорят врачи, парацетамол детям показан, начиная с одного месяца и только по назначению врача. С двух до трех месяцев – разовая доза 2,5 миллилитра. Больше подходит сироп, он сладкий, и главное – там есть мерная ложка. С трех месяцев дозировка рассчитывается, строго исходя из веса, а не возраста ребенка. И делать это должен только педиатр.

 «Я бы ни в коем случае не рекомендовал сбивать температуру, если она ниже 38 градусов. Физиология организма такова, что при повышении температуры до 38 градусов включаются естественные механизмы иммунной системы борьбы с инфекцией. Первое – вы можете просто обтереть ребенка водой, потому что за счет испарения с кожи происходит естественное снижение температуры. Если у вас есть крепкие спиртосодержащие напитки, вы тоже можете обтереть ими ребенка», – пояснил врач-педиатр Игорь Кашаба.

Теперь девочку может спасти только трансплантация органа.


Фото: скриншот видео

 

Теги
пересадка печени больница врачи

Все новости

Глава Бурятии завершил поездку в Москву
22.03.2024 в 10:54
Женщинам Бурятии предложат собирать двигатели
22.03.2024 в 10:34
В Бурятии девушка решила сократить путь через поле и вышла к болоту
22.03.2024 в 10:34
Безработный житель Улан-Удэ прикинулся работником завода
22.03.2024 в 10:24
Донором для девочки с разрушенной печенью станет ее тетя
22.03.2024 в 10:22
Житель Улан-Удэ до смерти избил гостя
22.03.2024 в 10:17
Бурятия отправила два внедорожника в зону СВО
22.03.2024 в 10:05
В Бурятии бухгалтер начисляла себе зарплату и оплачивала интернет за счет сельского бюджета
22.03.2024 в 09:43
«Вебер» проанализировал мнения россиян о воспитанности
22.03.2024 в 09:36
В Бурятии зафиксировали землетрясение
22.03.2024 в 09:23
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Бурятии девушка решила сократить путь через поле и вышла к болоту
Жительницу вызволили спасатели
22.03.2024 в 10:34
Житель Улан-Удэ до смерти избил гостя
Конфликт между мужчинами вспыхнул в ходе распития алкоголя
22.03.2024 в 10:17
В Бурятии бухгалтер начисляла себе зарплату и оплачивала интернет за счет сельского бюджета
Женщине вынесли приговор
22.03.2024 в 09:43
В Бурятии зафиксировали землетрясение
Его эпицентр находился в акватории озера Байкал
22.03.2024 в 09:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru